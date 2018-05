Iba raz a dosť! Emília Vášáryová NAHÁ: Bola vážne kosť

Emília Vášáryová nedávno oslávila 76 rokov. Pri mapovaní jej hereckého života sme narazili aj na nahé scény. Lepšie povedané, jednu scénu z jediného filmu. Krásna herečka sa totiž odmietala vyzliekať pred kamerami. Na obnažovanie mala vždy dablérku, napríklad aj vo filme Medená veža sa na skale opaľovala nahá namiesto Vášáryovej iná žena.

Svoje pravidlo porušila len jeden raz, a to pri snímke Balada o siedmich obesených z roku 1968. Mala vtedy 26 rokov. „Mladé dievča, ktoré som stvárňovala, bolo ešte panna a vedelo, že ide na smrť. A chcelo, aby ju aspoň jeden muž v živote videl nahú, práve ten bachar, ktorého si vyhliadla. Išlo o tento motív. Vtedy som povedala, že áno. Odvtedy som to už nikdy viacej neurobila, hlavne kvôli mojim deťom. Keď ma niekto chce do filmu, tak to musí rešpektovať,“ povedala Vášáryová pred niekoľkými rokmi pre Korzár.