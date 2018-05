Brutálne ju zmlátil, teraz mu povedala áno: Český miláčik žien sa ide ženiť

HLUBOKÁ - Len nedávno sme vás informovali, že Martin Kocián (41) sa vrátil nielen do skupiny Lunetic, ale aj do náručia svojej expriateľky. Tú minulý rok v marci zmlátil tak, že skončila so zlomeným nosom a polámanými rebrami. Kateřina mu však všetko odpustila, opäť tvoria pár a dokonca mu najnovšie povedala áno.

Martin Kocián mal za čias najväčšej slávy skupiny Lunetic asi najviac obdivovateliek zo všetkých členov. Často sa hovorí, že ženy priťahujú takzvaní zlí chlapci a v tomto prípade to platilo na 100%. Martin mal totiž sklony k násiliu a podľahol drogám.

Minulý rok v marci zmlátil svoju priateľku Kateřinu a spôsobil jej niekoľko vážnych zranení. Búrlivý chlapec však zmenil svoj život a druhú šancu mu dala nielen kapela, ale aj nežná blondínka. „Ospravedlnil som sa jej za to, čo sa stalo. Proste jeden deň sa stalo to, že sme sa pohádali viac, než je zdravé... No a po nejakej dobe som za ňou prišiel a bolo to ako s chalanmi – odpustila mi,“ povedal nám nedávno Martin, keď sme zisťovali, či je pravda, že sa znovu dali dokopy.

No a dnes je z nich už zasnúbená dvojica. Blondiak požiadal svoju lásku o ruku na zámku Hluboká.

