Bičan otvorene o rozvode: Je to iba o peniazoch... Ja ustupovať nemienim!

Moderátorovi Andrejovi Bičanovi a jeho ešte stále zákonitej manželke Edite sa ani napriek spoločným dvom deťom Ninke (9) a Aničke(12) nepodarilo zachrániť 12-ročné manželstvo. Ich rozchod nie je vôbec pokojný, a to aj napriek tomu, že už takmer dva roky nežijú v spoločnej domácnosti a Andrej má po svojom boku novú priateľku.

V utorok mali manželia súdne pojednávanie, na ktoré sa síce obidvaja dostavili, no nakoniec ich súd nerozviedol, o čom sme vás včera informovali. Preto sme oslovili moderátora a zisťovali, čo sa stalo. „Hoci moja odporkyňa tvrdí, že jej ide o deti, jej ide iba o majetky. Na striedavej starostlivosti fungujeme od decembra minulého roka. Ona si neuvedomuje, že som k nej nadmieru veľkorysý. Chcel som všetko rozdeliť na polovicu, a to nielen to, čo sa týka bezpodielového vlastníctva, ale zarátal som tam aj to, čo je vyslovene iba moje, no vždy mala nejaké výhrady a nikdy nebola spokojná. Nakoniec sme sa nedohodli,“ odvetil nám Bičan.

Moderátor netají, že v prípade nespokojnosti manželky s ďalšou ponukou na delenie majetku, ktorú on navrhne, nebude mu prekážať, ak sa nerozvedú. „Tak sa to bude naťahovať aj 10 rokov, mne je to jedno, ak nebudeme rozvedení, ale ja nebudem stále ustupovať. Ona bola zvyknutá, že si dupla a ja som tak urobil. Teraz dupe, dupe a nič sa nedeje,“ priznal Bičan, ktorý ale zároveň poprel medializované informácie, že by sa manželke nejako vyhrážal. Uviedol, že o deti sa poctivo stará celý čas. „Platím im všetko, školu, zubára, špeciálneho pedagóga, nič sa nezmenilo, no aj tak som stále ja ten zlý,“ povedal.

Zaujímalo nás aj to, aké majú plány so spoločným domom, v ktorom bývali. Predávajú ho alebo v ňom ostane niekto bývať? „Býva tam manželka, navrhol som jej, aby tam bývala naďalej, aj kvôli deťom, ale jej to nestačí,“ tvrdil nám Bičan, ktorý sa obrátil aj na mediátora, aby im pomohol danú situáciu vyriešiť. Ten priznal, že pravdu majú obaja a pokúsi sa im pomôcť nájsť kompromis.

Snažili sme sa osloviť aj pani Bičanovú, no tá na naše otázky nereagovala. Podľa našich informácií navrhovanú zmluvu nepodpísali nakoniec preto, že sa týkala len starostlivosti o deti a nehnuteľného majetku, ten hnuteľný neriešila. Snáď sa manželia už len kvôli ich spoločným deťom nakoniec dohodnú tak, aby boli spokojní obaja.