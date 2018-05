Milionárska dcéra zahviezdila v divadle: Priznala, čo nik nečakal.... Strach z Ďurovčíka!

BRATISLAVA - Počas uplynulého víkendu sa konali hneď 3 slávnostné premiéry nového muzikálu Bambuľka, ktorý do sveta vypustil známy choreograf a režisér Ján Ďurovčík (47). Okrem známych dospelých hercov si v nej zahrali aj deti, ktoré uspeli na kastingu. Medzi nimi sa však našli aj také, ktorých rodičia patria medzi bratislavskú smotánku. Jednou z nich bola aj dcéra známeho finančníka Patrika Tkáča (44) - Karolínka. Tú sme po premiére vyspovedali a zistili nielen, aké sú jej pocity, ale aj to, ako to celé zvládala a z čoho mala najväčší strach.

Na slávnostnej premiére muzikálu Bambuľka sa to hemžilo množstvom detí, ktoré si nechceli nechať ujsť známe dobrodružstvá nezbedného copatého dievčatka. Režisér muzikálu Ján Ďurovčík oprášil populárny seriál pre deti známy z 80. rokov a dobre urobil. Predstavenie bolo skvelé a deti ho doslova hltali. Okrem skúsených dospelých hercov si v ňom zahrali aj deti, ktoré doteraz na javisku v divadle nestáli a zožali obrovský úspech. Niet sa čo čudovať, predviedli nielen bravúrny herecký, tanečný, ale aj spevácky výkon.

Dcéra milionára a známeho finančníka Patrika Tkáča si v tomto predstavení si zahrala detskú vedľajšiu rolu, no napriek tomu pútala na seba veľkú pozornosť. Karolína stvárnila Bambuľkinu kamarátku Soničku a bola skvelá. No priznala, že mala aj trému. „Najskôr, keď sme sa iba pripravovali, tak som bola veľmi nervózna, potom som sa napila a už to bolo fajn a keď už som išla na pódium, tak to bolo super,“ prezradila nám Karolínka.

Nás však zaujímalo, či mamina nemala väčšiu trému ako jej dcéra. „Áno, tak trojnásobne, od včera, hej, hej mala veľkú,“ priznala Ivetka, ktorá je bývalá tanečnica, a tak je jasné, po kom má Karolínka pohybový talent. Zisťovali sme ale, po kom z rodiny zdedila spevácky talent. „Ja neviem, ja spievam hrozne, ale že hrozne falošne, môj manžel asi tiež. Moja mamina vie spievať pekne, aj moja sesternica, s ktorou sme chodili do muzikálovej školy, ale dcérka ho má asi po babine,“ odvetila nám Tkáčová.

Mladá herečka nám sama priznala, že pre ňu bol spev to najťažšie, čo musela v muzikáli predviesť. Ale ešte väčší strach ako zo spievania mala zjavne z režiséra Jána Ďurovčíka. „Ja som mala veľký strach, keď na mňa nakričal, bála som sa ho, ale potom, keď už sme to pochopili, už bol dobrý a vtedy som sa upokojila,“ povedala na záver vychádzajúca hviezda. Viac sa dozviete z videa.

Vyspovedali sme aj predstaviteľku Bambuľky Vanessku Ostrochovskú. Vypočujte si, čo prezradila talentovaná slečna v rozhovore.