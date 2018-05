Nový párik: Známa herečka sa v 76 rokoch opäť zamilovala!

O pár dní to bude presne 6 rokov, čo navždy odišiel Janžurovej osudový muž a otec jej dcér Sabiny (45) a Theodory (44) Stanislav Remunda. Hoci to roky vyzeralo, že už umelkyňa žiadnemu mužovi a láske nedá šancu, stal sa presný opak. Pre český denník Aha! vitálna herečka, ktorá zajtra oslávi svoje 77. narodeniny, prehovorila o svojich citoch k novému mužovi. „Áno, v mojom živote je naozaj reálna láska. Som zamilovaná,“ prekvapila Janžurová svojou otvorenosťou.

To, že naozaj ide o muža a nie o prácu či nejaké koníčky, rázne vysvetlila. „Neviem, o akej láske chcete hovoriť, samozrejme existuje i láska k profesii, ale teraz som skôr myslela lásku k mužovi,“ vysvetlila. O pánovi neznámom, ktorý si získal jej srdce, však hovoriť už nechcela. „Jednoducho som zamilovaná,“ povedala spomínanému denníku rozžiarená herečka. „Poviem vám to tak, ako to recitujem v jednej svojej hre. Keď sa zamilujem do muža, musím zakrátko po tom samovznietivom výbuchu citov zistiť, že si ho môžem i vážiť a potom som ochotná cítiť jeho autoritu. Takže asi tak,“ spresnila umelkyňa, ktorá tak po smrti manžela začala opäť randiť.

„V čase, keď ma opustil môj muž, tak až potom som sa otvorila okoliu a zistila som, koľko je okolo mňa skvelých ľudí. Až teraz ich bližšie spoznávam a hrozne ma to teší,“ prezradila Janžurová, ktorá sa na rozdiel od mnohých svojich rovesníčok neuzatvorila doma, ale prijíma pozvania aj na rande. „Jasne, občas ma niekto po predstavení pozve na pohárik, alebo niekoho pozvem ja,“ odvetila so smiechom Iva, ktorá dokonca napísala aj komédiu Veletoč o láske a sexe v pokročilom veku.