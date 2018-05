HOROROVÝ zážitok slovenskej speváčky: Pokúsili sa ju uniesť v zahraničí!

Medzinárodná hudobná súťaž X Factor sa v roku 2014 po prvý raz objavila aj na slovenských a českých obrazovkách. K najvýraznejším súťažiacim vtedy patrila speváčka s exotickým pôvodom Marína Laduda, ktorá svojím vystupovaním často pripomínala extravagantnú divu Lady Gaga.

Hoci to v šou nedotiahla ďaleko a skončila hneď v prvom finálovom kole, svojej kariére sa venovala aj naďalej a časom si získala i určité množstvo fanúšikov, s ktorými je v permanentnom kontakte dodnes. V týchto dňoch sa s nimi napríklad podelila o zážitok, z ktorého doslova behá mráz po chrbte.

Speváčka z X Factoru Marina Laduda na sociálnej sieti opísala chvíle hrôzy, ktoré nedávno zažila na vlastnej koži.

„Nejakí Rusi ma včera chceli uniesť. Isté auto červenej metalickej farby, ktoré bolo plné ruských mužov, pri mne zastavilo a otvorilo okná. Oni zakývali, ale ja som telefonovala. Potom o ulicu ďalej sa to isté auto ukázalo znova. Tí chlapi otvorili dvere a naznačovali mi, že mám vojsť. Ja som odmietla. Potom vystúpil muž, dal si kuklu a začal ma naháňať,“ opísala chvíle hrôzy, ktoré sa odohrali v pondelok vo večerných hodinách v Prahe.

Vystrašená brunetka mala síce tentoraz šťastie a únoscom utiekla, no v príspevku zároveň poznamenala, že nabudúce bude rozhodne opatrnejšia. „Asi so sebou začnem nosiť kaser. Budem viac sledovať krimi spravodajstvo. Nezáleží im na tom, čo má obeť na sebe oblečené. Ja som mala čierne legíny, športovú bundu a takmer žiadny mejkap,“ so strachom uzavrela Laduda, ktorá už o všetkom informovala aj políciu.