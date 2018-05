BRATISLAVA - Skupina IMT Smile dnes ráno odpremiérovala nový singel Budeme to stále my, ktorý nahrala v hudobnom štúdiu v Santa Monice v Kalifornii. Do vychyteného 4th Street Recording Studio sa Prešovčania vrátili po dvoch rokoch, aby si zopakovali, aké je to nahrávať hudbu po starom - na analógové pásy.