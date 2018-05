Táňa Pauhofová (34) konečne plánuje rodinu: Prezradila, koľko chce mať detí!

Jedna z najšarmantnejších dám slovenského šoubiznisu Táňa Pauhofová je síce aktuálne bez partnera, no v nedávnom rozhovore pre český portál idnes.cz otvorene priznala, že už premýšľa aj nad založením vlastnej rodinky.

„Rodinu určite chcem. Páčilo by sa mi mať tri deti. Budem však vďačná aj za jedno. Hlavne, keď sa moje deti budú cítiť milované a podporované,“ prezradila ryšavka, ktorá zároveň dodala, že už má jasno aj v tom, akým spôsobom by chcela svojich potomkov vychovávať.

„Moje detstvo nebolo ružové. Som ale vďačná za to, čo som prežila. Myslím, že s odstupom času a vekom začínam chápať aj svojich rodičov. Ja by som na to išla predsa len inak, pretože to tak proste cítim,” uviedla Pauhofová. Tá sa v minulosti pred médiami vyjadrila, že ako dieťa trpela mindrákmi kvôli prísnej rodičovskej výchove, čo v nej často vyvolávalo pocity frustrácie a menejcennosti.

Táňa sa koncom roka 2016 rozišla s podnikateľom Martinom Vaľovským, s ktorým to ukončila pre časovú zaneprázdnenosť z jej strany. Pred ním tvorila pár s tanečníkom Danielom Antálkom a tiež s kolegom Tomášom Maštalírom. Osemročný vzťah so známym umelcom jej však pre viaceré krízové obdobia napokon stroskotal.