Návrat škandalózneho Kociána z Luneticu: Frajerku brutálne zmlátil a teraz... Tomu neuveríte!

Tie Martinovi prevrátili na ruby doslova celý život. Skončil v kapele, dostal sa do finančných problémov a k jednej z jeho najväčších káuz patrí brutálna bitka, ktorú uštedril svojej priateľke. Tá napokon skončila hospitalizovaná so zlomeným nosom, polámanými rebrami a výronom pod okom. Dnes je však už, zdá sa, všetko inak a Martin začal žiť odznova.

Nielen, že sa opäť pridal do kapely Lunetic, ktorá už v novembri odštartuje svoje výročné turné aj na Slovensku, no druhú šancu mu dala aj bývalá priateľka, ktorú dostal do nemocnice. „Ospravedlnil som sa jej za to, čo sa stalo. Proste jeden deň sa stalo to, že sme sa pohádali, viac než je zdravé... No a po nejakej dobe som za ňou prišiel a bolo to ako s chalanmi – odpustila mi,“ povedal nám Martin na rovinu, keď sme sa pýtali, čo je pravdy na tom, že sa dvojica opäť dala dokopy.

Zaujímalo nás, čo sympatického speváka dokopalo k tomu, aby začal od znova. „Keď som raz bol v liečebni, bol tam človek, ktorý tam bol už siedmykrát a stále chcel. To ma dosť inšpirovalo. Že je dôležité stále chcieť a mať motív. Minulosť ma nedoženie, neviem, čo bude. Teraz je teraz, žijem prítomnosťou a je to v pohode,“ povedal nám úprimne Kocián, ktorý sa teší, že ho jeho kolegovia z kapely opäť prijali.

Fešáci z Luneticu sa z návratu Martina Kociána nesmierne tešia.

Martin Kocián dostal od života druhú šancu. Hovorí, že by bol blázon, ak by ju premárnil.

Ak vás zaujíma, aká bola podmienka Martinovho členstva v kapele, ako je na tom momentálne s drogami, či ako sa mu podarilo opäť začať spolupracovať s Luneticom, pozrite si náš videorozhovor vyššie.