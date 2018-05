Známe tváre z Jojky riskovali život: Toto chcelo poriadnu odvahu!

BRATISLAVA – Prekonali sa! V pondelok podvečer sa niekoľko známych jojkárskych tvári rozhodlo vyskúšať jedinečný adrenalínový zážitok, na ktorý určite nezabudnú do konca života. Veď pri ňom riskovali život! Pozrite, čo sa rozhodli podstúpiť...

Včera podvečer televízia Joj zorganizovala pre ich tváre a novinárov jedinečnú akciu. Spoločne mohli tí najodvážnejší vyskúšať jedinečný adrenalínový zážitok, na ktorý nik z prítomných rozhodne nikdy nezabudne. Išlo o prechádzku v oblakoch s názvom Skywalk, kde sa pozvaní hostia mohli prejsť po najznámejšej vyhliadkovej veži v Bratislave v 85 metrovej veži UFO.

Medzi tých, ktorí nabrali odvahu a nebáli sa zariskovať, patrili na prekvapenie mnohých aj moderátori hlavného spravodajstva Lucia Barmošová a Ján Mečiar. Rovnako odvážny bol aj Vlado Voštinár, ktorý akciu zároveň moderoval. Okrem nich si prišli tento adrenalínový zážitok vyskúšať aj herec známy zo seriálu Za sklom Noël Czuczor ako aj spevák Thomas Puskailer, na ktorého sa prišla pozrieť aj manželka Abbie so synčekom.

Známe tváre sa obliekli do oranžového overalu, nasadili prilbu a horolezecké istenie a prešli sa okolo celej reštaurácie v oblakoch. Už toto bolo zrušujúce, ale niektorí z nich sa odhodlali aj na prvý pohľad nebezpečné a poriadne adrenalínové kreácie, kedy sa rôzne nahýbali cez okraj veže bez držania sa lana.

„Mal som chvíľu obavy, ale bolo to super,“ prezradil tesne po prechádzke v oblakoch Puskailer. Rovnako tak si adrenalínovú atrakciu užili aj ostatní. „Bál som sa predtým, lebo ja nemám rád celkom výšky, ale potom to bol strašne oslobodzujúci pocit,“ odvetil nám herec Noël Czuczor. Celá akcia však bola maximálne bezpečná, keďže počas celej prechádzky bol pri každom jednom odvážlivcovi prítomný inštruktor. Pre tých, čo si na tento zážitok netrúfli, čakalo výborné občerstvenie a krásna vyhliadka so západom slnka. Fotografie z akcie si môžete pozrieť v našej GALÉRII»