FOTO Finalisti SuperStar žúrovali v centre Prahy: Grimasy odviazanej missky a mladý Slovák... No, ten sa ale predviedol!

Už túto nedeľu na obrazovkách Markízy a Novy odštartujú finálové kolá speváckej šou SuperStar. Pri tejto príležitosti sa v centre Prahy konala párty, na ktorej sa zúčastnila celá desiatka najlepších spevákov tohto ročníka.

Obrovská zmena v pravidlách SuperStar: Drsná facka pre súťažiacich!

Finalisti po prvýkrát ochutnali, čo neodmysliteľne patrí k šoubiznisu - okúsili záujem médií, pózovanie, fotenie... Každý z nich počas večera odprezentoval aj svoje vystúpenie zo semifinálového kola, vďaka ktorému sa prebojoval až do finále.

Slovák Jakub Pružinský však predviedol aj čosi iné. Počas večera sa totiž postavil za barový pult a ukázal, že ak by mu nevyšla hudobná kariéra, pokojne by sa uživil aj ako barman. Chytil do ruky šejker a pred zrakmi všetkých namiešal chutný koktejl.

Finalista Jakub Pružinský predviedol, že by sa pokojne uživil aj ako barman.

Na párty sa objavila aj bývalá misska Simona Leskovská. Nedorazila však súkromne - počas večera zastupovala markizácku Smotánku. A keď sa stretla s kamarátkou Jasminou Alagič, pred fotografmi vystrúhala takúto vtipnú grimasu.

Bývalá misska Simona Leskovská a moderátorka Jasmina Alagič.

Zaujímavosťou je, že porota na prvej žúrke SuperStar chýbala. Objavil sa len Ben Cristovao, no aj ten kvôli pracovným povinnostiam dorazil neskôr. A moderátori sa tiež zúčastnili len v polovičnej zostave - večerom sprevádzala Jasmina Alagič sama.

Viac fotiek zo SuperStar párty nájdete v našej GALÉRII»