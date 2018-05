Obrovská zmena v pravidlách SuperStar: Drsná facka pre súťažiacich!

Finále SuperStar bude nekompromisné.

BRATISLAVA - Ide do tuhého! Desiatich finalistov SuperStar 2018 čaká v honbe za titulom rýchla a poriadne drsná cesta. Tento ročník totiž so sebou priniesol obrovské zmeny v pravidlách, ktoré budú spočívať v nekompromisných vyraďovačkách. V praxi to bude vyzerať takto!