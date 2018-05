Odhalené! Rozchod Dary a Rytmusa: Takto to naozaj bolo

Tento rok mali Dara a Rytmus osláviť 7. výročie svojho vzťahu. Postavili si spolu dom, možno zasadili aj strom, ale nakoniec prišiel rozchod. „Rozchádzame sa. Bohužiaľ, je to tak,“ informovali svojich fanúšikov koncom marca. „Môžeme za to obaja a je to naše slobodné dobrovoľné rozhodnutie ísť odteraz vlastnou cestou,” písali vo vyhlásení, ktoré obaja zverejnili na sociálnych sieťach s tým, že rozhodnutie prišlo už pred pár mesiacmi.

Až teraz sa speváčka rozhodla prehovoriť, od koho vyšla táto iniciatíva. „K rozchodu som sa odhodlávala dlho. Pocity sme mali určite podobné, cítili sme to obaja, ale iniciatíva povedať finálne nie prišla z mojej strany,” uviedla pre MF Dnes.

Ako Dara prezradila, je pre ňu ťažké nájsť si partnera, ktorý jej stačí v tempe a nesnaží sa ju po čase krotiť. Patrik bol síce na prvý pohľad tým správnym mužom, ale nevyšlo to. „Asi preto, že sme v tom tempe bežali každý sám. A keď idete príliš vedľa seba, to tiež nie je dobré. Stretávať sa len večer doma, obchádzať sa...” potvrdila blondínka svojimi slovami dôvod rozchodu, ktorý Topkám prezradil dobre informovaný zdroj ešte predtým, než s Patrikom koniec oficiálne oznámili. Dara Rolins a Patrik Rytmus Vrbovský sa dali dokopy 8. októbra 2011.