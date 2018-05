Padne vám sánka: Jojkárka Barmošová vystavila svoje telo v ultra mini... Wau!

BRATISLAVA - Luciu Barmošovú (35) poznajú televízni diváci ako serióznu moderátorku jojkárskeho spravodajstva. Na obraze ju vidieť vždy nahodenú v slušivých kostýmčekoch či elegantných šatách. No v súkromí si vie krásna blondínka obliecť aj oveľa odvážnejšie kúsky. Jeden taký si na seba dala nedávno a dokonca v ňom prišla do práce. V ultra mini šatách predviedla sexi krivky. Veď pozrite!

Moderátorka hlavného jojkárskeho spravodajstva Lucia Barmošová je krásna žena a patrí bezpochyby k najsympatickejším tváram nášho šoubiznisu. Na obraze si ju diváci môžu vždy vychutnať v decentných, elegantných outfitoch a kostýmoch. V súkromí je však oveľa odvážnejšia a nehanbí sa vystaviť na obdiv svoje dokonalé krivky v sexi oblečení.

V utorok sa na svojom Facebooku podelila s fanúšikmi o fotografiu, ktorá stojí rozhodne za to. Blondínka sa totiž odfotila v oblečení, v akom dorazila do práce. A veru, jej mužskí kolegovia boli pri pohľade na ňu určite očarení. Lucia totiž prišla v ultra mini rifľových šatách bez ramienok, v ktorých tak odhalila svoje sexi krivky a dlhé štíhle nohy. Treba povedať, že jej to takto nesmierne pristane. Veď posúďte sami! Fotografiu nájdete v našej GALÉRII»