Nečakaná dohra po krvavom škandále moderátorky Pavolovej: Vyhadzov z JOJky?!

„Moderátorka Stanka Pavolová bude mať pauzu v relácii Top Star, kým neprebehne vyšetrovanie udalosti z uplynulej soboty a nebude jasný jeho výsledok,“ povedala nám ešte v októbri hovorkyňa TV Joj Lucia Kulihová. V tom čase Pavolová na Mareka podala trestné oznámenie a istý čas trávila na PN. Diváci ju odvtedy mohli vidieť len ako moderátorku relácie národnej lotériovej spoločnosti. Do voľby jej tváre Jojka nemá právo zasahovať, a to aj napriek faktu, že sa vysiela na ich obrazovkách.

Stanka Pavolová sa v Top Stare neobjavila už sedem mesiacov.

Celý incident nabral ďalšie grády mesiac po tom, ako sa odohral. Konať sa rozhodol aj Marek. Pavolová tak mala na krku trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva. Odvtedy sa ale nikto k celej kauze nevyjadril a obaja aktéri si neústupne stáli za tým, že boli napadnutí druhou stranou. A hoci sa objavilo niekoľko svedkov z klubu, ktorí tvrdili, že potýčku vyvolala moderátorka, prípad, zdá sa, nie je stále vyšetrený.

Personál podniku vtedy svorne tvrdil, že moderátorka sa správala neprístojne. Medzi ňou a mladým mužom sa strhol konflikt, ktorý mal vyústiť až do toho, že blondínka muža udrela do hlavy sklenenou fľašou. Marek následne skončil v nemocnici, kde mu museli zašívať tvár. Chýbalo vraj iba pár milimetrov a mohol prísť o oko.

Stanka Pavolová mala v Banskej Bystrici napadnúť muža, ktorý následne skončil v nemocnici. Moderátorka hovorí, že obeťou je ona.

Jojkárka, ktorá ma za sebou podobných bitiek a škandálov už niekoľko, však mala na celú vec iný názor. „Tvrdenia, že som Mareka napadla a spôsobila mu tým zranenia na tvári, sú čírym klamstvom, ktorým sa mi dotyčný pán snaží uškodiť. V bare v Banskej Bystrici ma značne podgurážený najskôr slovne obťažoval a neprestal, ani keď som ho o to žiadala. Následne začal byť agresívny a ja som sa bránila, chcela som sa mu vymaniť. Opakovane ma zasiahol hrdlom fľaše do hlavy a spôsobil mi zranenia, kvôli ktorým som musela vyhľadať lekára. Teda nie ja jeho, ale on mňa udrel fľašou,“ povedala nám niekoľko dní po potýčke.

Momentálne sa ale zdá, že nad Pavolovou, ktorá obvineniam z agresivity a napadnutia čelila už v minulosti, zlomili palicu aj v Jojke. Najnovšie sa šušká o tom, že jej pauza sa zmenila na definitívny koniec. „Posledné týždne sa hovorí, že Stanka vraj v televízii nadobro skončila a ako moderátorka sa už nevráti. Moderuje len lotériu, ktorá ale nespadá pod Jojku,“ dozvedeli sme od nášho zdroja.

Jeho slová sme si chceli potvrdiť aj v samotnej televízii. Tam však o jej osude zaryto mlčia a dozvedeli sme sa presne to isté, čo pred siedmimi mesiacmi. „Stanka Pavolová má v relácii Top Star pauzu,“ povedala nám Katarína Nosková z PR oddelenia. Nuž, ako to teda skutočne je, sa zrejme uvidí len časom.