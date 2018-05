Fuj, to čo dal do úst?! Známy herec v spoločnosti: Z tohto sa vám zdvihne žalúdok!

BRATISLAVA - Juj, to je ale dosť nechutné! Známy herec Karol Csino (41), ktorý aktuálne nakrúca nový seriál, sa po dlhom čase objavil v spoločnosti. Stretli sme ho v stredu večer v bratislavskej Rači, kde sa v istej galérii konala netradičná akcia venovaná gastronómii. Neuveríte, čo nechutné dal herec do úst. Z tohto sa mnohým určite zdvihne žalúdok!

Herec Karol Csino, ktorý sa zviditeľnil najmä vďaka jojkárskemu dobrodružnému programu Celebrity camp, sa síce na chvíľu stiahol do úzadia, no aktuálne je späť. Nakrúca nový jojkársky seriál Záchranári, ktorý budú môcť diváci od septembra vidieť na televíznych obrazovkách. Okrem toho účinkuje ako sólista v spevácko-hudobno-tanečnej show Swing Stars, a tiež spieva operu, ktorú študuje.

Hoci času nazvyš veľa nemá, napriek tomu si v stredu večer našiel chvíľku a prišiel si vychutnať netradičnú akciu spolu s desiatkami pozvaných hostí. Išlo o 2-hodinovú gastroshow, kde český kuchár Milan predviedol a naservíroval odvážlivcom hmyzie špeciality. Herec spolu s hosťami tak mohli ochutnať múčne červy, cikády, švába argentínskeho, kobylky či škorpióna vietnamského. A týmto hmyzom, ktorý je označovaní za jedlo budúcnosti, no mnohým sa už pri pohľade naň zdvíha žalúdok, herec nepohrdol.

Zaujímalo nás preto, ako mu to chutilo. „Hmyz som ochutnal už pred niekoľkými rokmi, navštívil som vtedy niekoľko zaujímavých miest na Ázijskom kontinente, kde som videl po prvý raz konzumovať hmyz pripravený na rôzne spôsoby. Už v tej dobe som pár druhov ochutnal, no až po tejto gastroshow som bol veľmi milo prekvapený. Brazílske červy a banánové cvrčky boli naozaj výborné, je to najmä o ingredienciách, ktoré sa pri príprave použijú. Uvažujem o vlastnom recepte, špagety s červami na chilli a cesnaku,” povedal nám Karol, ktorý ochutnal nielen červy, ale aj cvrčky či kobylky. No nebol jediný, kto vyskúšal tieto ázijské delikatesy. Aj známa módna návrhárka Daniela Kralevich si pochutnala na tejto netradičnej strave. Fotografie z akcie nájdete v našej GALÉRII»