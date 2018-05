Z fenomenálneho spevu slovenských herečiek z Atlantídy budete mať zimomriavky: Skvostná Hatalová a Hlinková... No wau!

BRATISLAVA - Divákom totálne vyrazili dych! Keď sa pred niekoľkými týždňami začalo turné populárneho slovenského muzikálu Atlantída, po lístkoch sa len tak zaprášilo. A hoci sa kvôli tehotenstvu na šnúre nezúčastnili rovno dve hviezdy, predstavenie to ani zďaleka neohrozilo. Na pódiu sa totiž ocitla taká silná zostava umelcov, že v podstate ani nebolo možné určiť, kto je jednoznačným lídrom. Aj napriek tomu sa však v muzikáli vyskytol duet dvoch talentovaných herečiek, ktorý zarezonoval natoľko, že jednu z účinkujúcich začali diváci prirovnávať k najväčšej hviezde slovenských muzikálov - Nele Pociskovej (27).

A nie je to žiadny nováčik! Krásna Natália Hatalová sa v šoubiznise pohybuje už roky. Do povedomia sa zapísala vďaka účasti vo finále tretej série Superstar, neskôr sa objavila v niekoľkých muzikáloch a vydala aj sólový album. To, čo dokazuje v Ďurovčíkovej Atlantíde, však len ťažko nájde konkurenciu. Keď počas predstavenia spustila duet s Barborou Hlinkovou, každému bolo jasné, aký je dôvod, prečo dostáva hlavné úlohy.

S kolegyňou si strihli part zložený z niekoľkých hitov Miroslava Žbirku ako Prvá, Čo bolí, to prebolí či Len s ňou. Herečkám piesne sadli tak neuveriteľne, že na konci čísla diváci tlieskali ešte poriadne dlhú chvíľu. Hoci každý vedel, že Hatalová je talentovaná speváčka, v Atlantíde sa predviedla v takom veľkom štýle, až ju diváci začali prirovnávať k hviezdnej Nele Pociskovej. I keď sa ich hlasy pomerne dosť odlišujú, Natália ukázala suverénne výšky a silný hlas, ktoré nenechali chladnými nikoho z prítomných.

O výrazné momenty sa postarala aj Barbora Hlinková. Tá si zahrala úlohu pojašenej Majky a okrem skvelých speváckych výkonov či tanečných čísel, ktorými dokazuje, že nie je len „Ďurovčíkovou frajerkou“ však divákov zaujalo i čosi celkom iné. Mladá herečka totiž okrem nesporného talentu disponuje aj parádnou postavou s vyrysovanými svalmi.

Vo výnimočnom zoskupení sa ocitli i dva mladé talenty, no tie divákom až tak známe nie sú. Úžasná Jana Labajová, ktorá emotívnym prevedením piesne Strom vohnala do očí slzy niekoľkým ľuďom vo vypredanej sále. No a tých, ktorých oči zostali suché, si absolútne podmanil len 19-ročný Michal Candrák a jeho fenomenálne podanie Múru našich lások, za ktoré sa mu publikum odvďačilo nekončiacim burácajúcim potleskom.

Za zmienku určite stoja aj vystúpenia špičkových tanečníkov a o už tradične vysoko kvalitné výkony sa postarali aj herci, ktorí sú fanúšikom muzikálu dobre známi. Skvelý Martin Hudec si hravo poradil s ikonickou Baladou o poľných vtákoch a vrcholom úžasného večera sa stala Atlantída v podaní Patrika Vyskočila.