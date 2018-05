Šokujúca zmena v jojkárskom Talente: Junior s Marcelom KONČIA... Vážne ich nahradia títo dvaja?!

Fanúšikov Česko Slovensko má talent prekvapí v blížiacom sa ročníku nečakaná zmena. Ostrieľanú dvojicu - Milana Juniora Zimnýkovala a Marcela Forgáča, ktorí projektom sprevádzali dva roky po sebe, totiž v novej sérii nahradí úplne iný moderátorský pár. A tvorcovia prekvapivo stavili na úplných nováčikov

Veľkú šou bude moderovať český herec Dávid Gránský a slovenská herečka Lujza Garajová Schrameková. „Česko Slovensko má talent vstupuje do siedmej série. V tomto roku Tv Joj nadviazala na úspešnú spoluprácu z minulosti a šou Česko Slovensko má talent pripravuje v spoluprácu s Tv Prima. Práve preto sa obe televízie dohodli, že talentovú šou bude sprevádzať česko-slovenská moderátorská dvojica,“ vyjadrila sa pre Topky.sk PR manažérka Tv Joj Katarína Gajdošíková.

„Siahli sme po špičke českej a slovenskej scény - Dávidovi Gránskom a Lujze Garajovej Schramekovej. Gránský je populárny český herec a spevák, ktorý má vlastné skúsenosti s talentovou šou. Garajová Schrameková patrí medzi naše najobľúbenejšie tváre, o čom značí aj ocenenie OTO a Telkáč. S Marcelom Forgáčom a Milanom Juniorom Zimnýkovalom naďalej pokračujeme v projektoch Inkognito, Moja mama varí lepšie ako tvoja a Heslo,“ dodala.

Prečo sa tvorcovia rozhodli pre takúto zmenu, nekomentovala. Po chodbách televízie sa však šušká, že dôvodom by malo byť to, že Česi chceli mať svojho moderátora, ktorý by mohol osloviť české publikum. A osvedčenú dvojicu Junior a Marcel nechceli trhať. No, nechajme sa prekvapiť, ako sa novinka v šou osvedčí.