Ďalší šok pre fanúšikov: Prekvapivá novina v živote Vinczeovcov!

Manželia Adela a Viktor Vinczeovci opäť šokovali! Po minuloročných zásnubách a mega rýchlej svadbe si pre svojich fanúšikov prichystali ďalšie veľké prekvapenie. Ide o ich prvé spoločné podnikanie, v ktorom sa obaja predstavia v úlohe hercov.

Voľba tentoraz padla na divadlo, v ktorom je známy moderátor ako doma. Ten sa v umeleckom svete blysol už v minulosti, keď so svojou bývalou priateľkou Evou hrával v divadelných predstaveniach, ktoré sa každé leto konajú na Bojnickom zámku.

Nuž a ako sa zdá, Viktor na svoj koníček stále nezanevrel a chce sa tomu venovať i naďalej – tentoraz však aj so svojou milovanou Adelou. Manželia na svojom novom projekte dlhé mesiace tvrdo makali a naostro si to pred svojimi blízkymi a kamarátmi vyskúšali už uplynulú nedeľu v Šali, kde sa predstavili v komédii Petra Zelenku Odchody vlakov.

Novú komédiu s názvom Odchody vlakov skúšali Vinczeovci tri mesiace.

„Obaja radi chodievame do divadla a ja som kedysi síce hrával, no naposledy možno pred desiatimi rokmi. Pre Adel je to zas absolútna premiéra. Našli sme perfektný spôsob, ako si užívať manželský čas. Je to pre nás veľmi nová, no pekná a vzrušujúcejšia skúsenosť,“ prezradil Vincze.

O tom, že to zaľúbenci myslia skutočne vážne, svedčí aj fakt, že si už pre verejnosť pripravili aj niekoľko ďalších predstavení po celej krajine. Vidieť amatérskych hercov v akcii budete môcť už 8. mája v Šali.

Manželské duo chce s divadlom dobyť celé Slovensko.