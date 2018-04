Finále Miss Slovensko 2018: Lavína kritiky na českého moderátora, víťazku potrápila šerpa!

Milovníci ženskej krásy si v sobotu večer prišli na svoje! Televízia Joj totiž odvysielala finále súťaže krásy Miss Slovensko 2018. Tým už druhý rok po sebe sprevádzal Libor Bouček. No zatiaľ čo doma je známy Čech obľúbeným moderátorom, u slovenského diváka sa s vrúcnym prijatím nestretol.

VIDEO Štíhle krivky aj oblejšie tvary: Promenáda Miss Slovensko 2018 v plavkách!

Po galavečere sa totiž naňho na sociálnych sieťach strhla hotová lavína kritiky. Slovákom sa nepozdávalo už len to, že náš projekt moderoval Čech. „Hrozný moderátor, nech sa na mňa nikto nehnevá, no moderovať to mal nejaký Slovák, Libor si nevedel ani mená zapamätať, dokonca aj na konci to poplietol, des a hrůza. Nech moderuje v Čechách s tými svojimi narážkami stále s porovnávaním Slovákov a Čechov,“ objavil sa názor na Facebooku.

A pridali sa ďalší: „Toho moderátora by ste si už mohli strčiť niekam... Miestami chcel byť vtipný, ale skôr bol trápny.“ „Slovenského moderátora ste nenašli?“ „Otras moderátor.“ Diváci Boučkovi vytýkali aj jeho omyly. Na záver galavečera totiž zamenil mená 1. a 2. vicemiss Slovensko 2018.

„Pamätný brept bol dnes, keď som sa nechal unášať ženskou krásou, videl som zoradenie dievčat, vľavo bola Jasmina, uprostred Dominika, vpravo Radka. A ja som ponížil prvú vicemiss na druhú. To bude taký pamätný brept, ale hneď som si to uvedomil, tak som sa z toho dostal,“ opísal ťažké chvíle živého prenosu pre Topky.sk Bouček.

Miss Slovensko 2018: TOTO je nová kráľovná krásy!

Pred kamerami sa na chvíľu potrápila aj novopečená Miss Slovensko 2018 Dominika Grecová. Konkrétne jej dala zabrať šerpa. Pri záverečnom pózovaní pred kamerami jej totiž z ramena spadla. Prekvapená kráľovná krásy si ju tak musela napraviť. Ozdobná stuha ju počas večera potrápila ešte niekoľkokrát.