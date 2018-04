BRATISLAVA - #Prichádza to v živote takmer každého mladého páru. Ten moment, keď si musia jednoducho povedať, že je koniec a ďalej to tak nejde. Ako však na to? Na túto otázku sa snažia ľudia nájsť odpoveď celý čas a keďže je to individuálna záležitosť, neexistuje skutočné riešenie. Jedine sa inšpirovať spôsobmi, ako to nerobiť.