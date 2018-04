BRATISLAVA - Nie je to album, ktorý by ste chceli počúvať, keď sa chystáte na párty, tvrdí o svojom debute mladý slovenský hudobník Vojtěch Štědroň. S projektom Adalbert sa zviditeľnil v Demovnici Rádia_FM už pred piatimi rokmi, no svoju tvorbu nechal dlhší čas dozrieť. Výsledkom je pozoruhodný album Ghosts, ktorý dnes vychádza pod hlavičkou vydavateľstva go2stage.