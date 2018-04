Tehotná Mamba: Priznala problémy s otehotnením... Podstúpila aj operáciu!

Speváčka a herečka Dáša „Mamba“ Šarközyová a jej priateľ – tanečník Tony Porucha sa skutočne našli. Zaľúbenci všade, kam prídu, prekypujú dobrou náladou, majú rovnaký zmysel pre humor, dokážu si zo seba vystreliť a naozaj nie je deň, kedy by jeden druhého nerozosmiali.

Speváčka Mamba Dasha prezradila sladké tajomstvo: Čaká bábätko!

Pár je spolu tri roky a v novembri by sa mali dočkať aj svojho prvého vytúženého potomka. V ich prípade to však nebolo vôbec také jednoduché. „My sme to tak vedeli už od prvého momentu, lebo sme sa snažili o to bábätko,“ povedala na rovinu vo včerajšom Teleráne Mamba, ktorá pred kamerami niekoľkokrát zdôraznila, že dieťatko spolu plánovali už dlhší čas.

Dvojici sa však nedarilo a Dáša musela dokonca podstúpiť aj operáciu. „Ja som bola minulý rok aj na jednej operácii, vzhľadom aj k tejto téme,“ priznala problémy s počatím Mamba. Niet sa preto čomu čudovať, že správa o tehotenstve oboch mimoriadne potešila. „Teraz sme však šťastní, že to vyšlo,“ dodala nadšene brunetka.