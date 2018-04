Zostarnutý komik (62) z TELE TELE ukázal syna: Fúha, vôbec sa na seba nepodobajú!

Josef Carda ako Carda Retarda v TELE TELE.

PRAHA - Tak co, sporťáku, už máš chlapa?! Takto znela nezabudnuteľná otázka, ktorú sa zakaždým Josefa Cardu (62) pýtali kolegovia Michal Suchánek (52) a Richard Genzer (51) v šou TELE TELE. Od jej vytratenia z televíznych obrazoviek však ubehlo už viac ako 10 rokov, komik zostarol a... V týchto dňoch prišiel do spoločnosti aj so svojím 32-ročným synom Adamom. Pozrite, vôbec sa na seba nepodobajú!