Obľúbený herec z Oteckov v spoločnosti s rodinkou: TOTO sú jeho skutočné deti!

BRATISLAVA - Toto sú jeho poklady! Populárny herec z Oteckov - Vlado Kobielsky (42) si v utorok večer prišiel do jedných z bratislavských kín vychutnať nový film z obľúbenej Marvel série. Na premiéru však neprišiel sám. Spoločnosť mu tentoraz robili jeho deti – Kristián (13) a Klára (10). Pozrite, ako to šťastnej rodinke spolu pristalo!

Ukázal svoje lásky! Slovenský herec Vlado Kobielsky momentálne hviezdi v markizáckom seriáli Oteckovia. No kým v obľúbenom televíznom počine má deti tri, v tom skutočnom živote je otcom dvoch.

So svojimi ratolesťami, 13-ročným synom Kristiánom a o tri roky mladšou dcérou Klárou, sa obľúbený umelec objavil včera na premiére filmu Avengers. No a pri pohľade na jeho najväčšie poklady musíme uznať, že sú hercovou vernou kópiou.

Zaujímalo nás preto, či Vlada s deťmi okrem podoby spája aj rovnaká vášeň k herectvu. „Syn je, našťastie, šťastne netalentovaný, takže vôbec neinklinuje k tomuto, ale dcéru to baví a láka ju tento svet,“ prezradil nám sympatický otecko. „Ale tak ja dúfam, že to je len chvíľkové poblúznenie a ešte je mladá na to, aby vedela, čo v živote bude robiť,“ dodal s úsmevom Kobielsky.

Vlado Kobielsky s dcérou Klárou a synom Kristiánom.