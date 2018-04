Tak toto tu ešte nebolo! Bičan sa pustil do Twiinsky: Je to skrytá alkoholička?

BRATISLAVA - Dostali to priamo pred kamerou! Len pred pár dňami sa sestry Veronika a Daniela Nízlové (31) dali nahovoriť na hosťovanie v relácii 5 proti 5. To však ešte netušili, ako sa to počas súťažných disciplín zvrtne. Keď sa jedna z dvojičiek postavila pred moderátora Andreja Bičana, svojou odpoveďou na otázku spôsobila totálne šialenstvo!

Daniela mala pár sekúnd na to, aby v rýchlosti odpovedala na niekoľko otázok. Celá situácia sa zvrtla na poriadne komickú, keď sa jej Bičan spýtal, za aké jedlo najčastejšie utráca peniaze. „Alkohol,“ povedala v rýchlosti speváčka a okamžite sa začala smiať. To by ešte nič nebolo. „Čo je borovicové?“ opýtal sa jej následne Bičan, na čo Danka okamžite odpovedala slovom borovička.

Keď kolo s otázkami skončilo, usmievavá kráska sa s moderátorom objala a so smiechom sa pobrala späť na svoje miesto. Andrej ešte chvíľu nenachádzal slov a kým sa všetci dobre zabávali na brunetkiných promptných odpovediach, napokon zo seba vysúkal záverečný ortieľ. „Nechcem nič hovoriť, ale ona je skrytá alkoholička,“ oznámil divákom s dramatickým výrazom.

Daniela Nízlová moderátora svojimi odpoveďami úplne odrovnala.

„Všimli ste si to... ona si skrátka na jedenie dáva alkohol,“ prežehnával sa a na ďalšie kolo k sebe zavolal PR manažérku Twiins Andreu Čurnú. „No budeš mať čo robiť s tým PR po tejto relácii. My sme vlastne prišli na to, že ona je doma alkohol,“ zamýšľal sa, no nečakal, ako to manželka Juraja Čurného z Chart show okamžite zaklincuje .

Andrea Čurná v tom kamarátku nenechala samú. Andreja Bičana totálne odfajčila.

„Šak ja s ňou,“ zareagovala, na čo sa opäť ozval obrovský výbuch smiechu. Nuž, jedno je isté, dievčatá zjavne nepotrebujú hrať žiadnu formu a v súkromí si žijú presne taký život ako my ostatní. Veď ruku na srdce, komu by dobre nepadlo otvoriť si v spoločnosti priateľov fľašku vína... či borovičky.