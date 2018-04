Nový biznis markizáckej exfarmárky: 135-ročnú maštaľ ponúka na bývanie!

BRATISLAVA - Biznis jej rozbehla 135-ročná maštaľ! Známa exfarmárka Miriam „Bubica“ Pribanič (56) sa na sociálnej sieti pochválila novinkou, ktorá je doslova závideniahodná. Teší sa totiž z obrovského záujmu o ubytovanie v jej novo zrekonštruovaných apartmánoch, nachádzajúcich sa v blízkosti chorvátskeho ostrova Krk. Neuveríte, ako to celé kedysi vyzeralo!

Miriam „Bubica“ Pribanič sa zviditeľnila v piatej sérii markizáckej reality šou Farma. Tam sa pred kamerami niekoľkokrát vyjadrila, že sa do súťaže prihlásila práve preto, aby utiekla pred svojím partnerom, ktorý ju pre extrémnu žiarlivosť doslova izoloval od okolitého sveta.

No hoci to v živote nemala vôbec jednoduché, teraz sa karta obrátila a ryšavka má konečne dôvod na úsmev. Môže za to dôležitý životný krok, ktorý sa rozhodla zrealizovať pred dvoma rokmi. „Starú 135-ročnú maštaľ sme sa rozhodli premeniť na dva apartmány,“ informovala svojich sledovateľov na Facebooku.

Takto to vyzeralo pred samotnou rekonštrukciou.

Bubicina chátrajúca maštaľ sa po rozsiahlej rekonštrukcii zmenila na dva parádne apartmány.

„Dom i maštaľ sme kúpili s manželom v roku 2011. Bolo to všetko strašne schátrané, nik tam nebýval už 10 rokov. Dom i maštaľ sú z roku 1886,“ vyjadrila sa pre Topky.sk exfarmárka. Bubica tiež prezradila, že záujem o jej apartmány je priam enormný. „Netušila som, že sa to ľuďom bude tak páčiť. Za 4 dni sa úplne obsadili oba apartmány na júl aj august,“ netajila nadšenie z dobre rozbehnutého biznisu.

Zrekonštruovaná stavba má slúžiť ako ubytovanie pre turistov, ktorí si chcú vychutnať pobyt v krásnom prostredí neďaleko chorvátskeho ostrova Krk. Vynovené priestory sa nachádzajú len 180 metrov od mora, každý z apartmánov je plne klimatizovaný a určený pre 4 dospelé osoby.

Bubicine nové apartmány majú slúžiť ako ubytovanie pre turistov v Chorvátsku.

