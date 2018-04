Módne (s)hity: Dvorská ako "nastajlovaná" figurína, novodobá víla Selveková a Popoluška večera...

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

Skvelá kombinácia štýlov. Tento odtieň žltej výborne ladí s čiernou. Romantický look, ktorý vyzerá neskutočne rockersky. Veľmi jej to pristane.

Sivia Lakatošová. Riaditeľka Miss Universe SR

Krásna dáma, ktorá si toto môže dovoliť. Extravagantné a sexi. Ten púdrový odtieň to žensky zjemňuje. Výborný výber doplnkov, vrátane mejkapu a účesu.

Soňa Müllerová, moderátorka

Biela, tak ako čierna, nikdy nevyjde z módy. Zaujímavá kabelka, ktorá je veľkým hitom, robí z toho stylingu jedinečný kúsok. Soni to veľmi pristane. Vyzerá veľmi sviežo a príjemne. Darmo, je to ikona.

Beáta Dubasová, speváčka

Táto ružová jej neskutočne pristane. Mohol to byť celkom vydarený outfit. Čiernu sukňu by som asi skôr vymenila za hladkú, nie tento typ madeiry. Kabelku za hladkú listovku. Dominantná je tam farba a náhrdelník. Ostatné by malo byť striedme, aby sa to nepribližovalo ku gýčovosti.

Barbara Babsy Jagušák, dcéra Aleny Heribanovej

U nej sa očakáva výnimočnosť. A podarilo sa. Vysoký pás je „in“, široké nohavice tiež. No a k tomu, keď sa pridá zaujímavá potlač, sú z toho netradičné a „cool“ nohavice. Pre niekoho to môže vzbudzovať dojem, že je ako vo vreci, pre niekoho je to inšpirácia, ako byť výnimočný.

Katarína Jakeš Štumpfová, tanečnica a podnikateľka

Slová sú zbytočné. Význam slova dokonalosť je na tejto fotke. Vkusne, decentne zladené aj v tých najjemnejších detailoch. Tie predsa robia pozoruhodný štýl.

Natália Selveková, majiteľka estetickej kliniky

Myslím si, že opäť jeden z vydarených stylingov v duchu estetickosti, vkusu a farebného ladenia. Šmrncovné a tak trochu éterické. Novodobá víla.

Denisa Mendrejová, bývalá miss

Šaty krásne a môže si ich dovoliť. Dômyselne a rafinovane doladená tyrkysová kabelka. Nedá mi ale podotknúť, že prílišná štíhlosť jej uberá na kráse. Toto už nie je ani prútik.

Emma Drobná, speváčka

Trochu pre Emmu netypické. Zahrala to na romantičku. Ale celkom jej to pristane. K jej dievčenskej tvári sa to celkom hodí. Či sa to páči, alebo nie, je už vec subjektívneho pohľadu.

Marianna Ďurianová, moderátorka

Táto dáma bude ozdobou každého večera. Veľmi zaujímavá blúzka. S rifľami top kombinácia. Kabelku by som ale materiálovo zladila s topánkami. Účes aj mejkap skvele doladené. Ona je definícia, čo presne znamená, že menej je viac.

Martina Moma Horňáková, moderátorka Fashion Tv

Je to „cool“, šik a extravagantné. Iné a originálne. Tu je to viac-menej o osobnom pohľade, či áno, či nie.

Alena Pallová, lekárka a majiteľka estetickej kliniky

Za posledné obdobie asi nebola ani zle oblečená. Veľa nepotrebuje. V jednoduchosti je krása. Tento strih a dĺžku si rozhodne môže dovoliť. Zdobenie perami dáva tomu šmrnc a atmosféru. Potom už stačí len málo. Účes aj mejkap skvele zladené.

Emma Tekelyová, moderátorka

Jednoduché, ale šik. Dáma, ktorá si zaslúži pozornosť. Vidieť tu rafinované detaily ako pančuchy a farba lodičiek, ktoré robia „wow“ efekt. Trošku by som zvážila hĺbku výstrihu. Pre dámu príliš odvážne. Možno len zlá fotka. Ona vie, čo je vhodné.

Zuzana Dvorská, finalistka šou Dievča za milión

Výborné! Čierno-biela kombinácia nemusí byť nuda. Prúžky v správnej podobe a na správnom mieste. Vyzerá ako dokonale nastylovaná figurína. Veľmi vkusné od hlavy po päty. Vrchol estetickosti. Tlieskam.

Kristína Činčurová, bývalá miss

Hádam najlepší styling večera. Ukážka, že výnimočná farba dokáže neskutočne zaujať. Doplnky zas naopak vedia posunúť klasickú eleganciu do vesmíru. Dáma, ktorá vie, ako sa stať Popoluškou večera!