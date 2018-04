Šok pre známeho jojkárskeho moderátora Mečiara: Po 9 rokoch dostal v práci padáka!

Dostal padáka! Ján Mečiar už roky patrí medzi obľúbené tváre jojkárskeho spravodajstva a diváci si bez neho Noviny už zrejme nevedia ani predstaviť. Pred pár dňami sa sympatický moderátor dozvedel nepríjemnú správu. Po viac ako 9 rokoch musí opustiť prácu, ktorú miloval.

Nejde však o miesto v televízii Joj. Sympatický moderátor totiž nepracoval iba na Kolibe, ale roky jeho hlas počúvali poslucháči aj v Slovenskom rozhlase, kde mapoval zaujímavosti zo sveta vedy a techniky. Moderoval rannú reláciu Spektrum, kde ho pred pár dňami však nahradil niekto iný –moderátor Milan Jeluš. Ako Mečiar priznal pre denník Plus 1 deň, dostal padáka.

„Vyhodili ma,” uviedol bez okolkov známy jojkár, ktorý bol z tejto správy zaskočený. „Mne to zdôvodnili tak, že nepotrebujú ľudí z komerčných médií. Do 8. apríla som ešte pracoval, no odvtedy už nie,“ povedal sklamaný moderátor.

Ako jeho vyhadzov zdôvodnilo vedenie v Slovenskom rozhlase? „Ján Mečiar bol externým spolupracovníkom RTVS a na ukončení spolupráce sme sa s ním dohodli v súvislosti so zavedením programových zmien. Dlhodobým zámerom nového vedenia RTVS je poskytovať viac priestoru vo vysielaní vlastným zamestnancom,“ reagovala pre spomínaný denník hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

S moderátorom sme sa v tejto súvislosti skontaktovali aj my a prezradil nám, že napriek tomu, že ho to nesmierne mrzí, vie si predstaviť v budúcnosti podobnú reláciu moderovať aj v inom rádiu. „Zatiaľ som nad tým nerozmýšľal, beriem to tak, že budem mať viac času. Ale určite si to viem v budúcnosti predstaviť, robil som to od roku 1999 ešte v Twiste a je to moja srdcovka a dúfam, že sa to podarí niekam vrátiť,” povedal pre topky Mečiar. Nechajme sa prekvapiť, či sa mu to časom podarí.