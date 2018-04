Zhrozená Čobejová: Bez servítky o politike a mafii!

BRATISLAVA - Povedala to na rovinu! Slovenská herečka Michaela Čobejová (47) patrí k tým umelcom, ktorí si servítku pred ústa rozhodne nedávajú. Dokázala to aj na nedávnej premiére historicko-politického filmu, kde nám v rozhovore otvorene vyjadrila svoj názor na niekdajšiu či súčasnú politickú situáciu.

Nedávno sa v jednom z bratislavských kín uskutočnila premiéra docudrámy Dubček, venovaná tým najkľúčovejším momentom spred 50-tich rokov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili nielen život obľúbeného politika, ale aj celkové formovanie našich dejín. Zaujímavý film z obdobia takzvanej „Pražskej jari“ si prišlo vychutnať množstvo zvedavcov rôznej vekovej kategórie, medzi ktorými nechýbali ani známe tváre z nášho šoubiznisu.

Príbeh o veľkom mužovi československých i slovenských dejín si napríklad prišla pozrieť aj herečka Michaela Čobejová. „Ja som rada, že sa našlo pár nadšencov, ktorí sa odhodlali urobiť takýto celovečerný film. Je to veľmi náročná úloha a myslím, že sa toho zhostili so cťou. A čo je pre mňa najdôležitejšie, je to, že ten film je veľmi emotívny a veľmi súčasný,“ nešetrila slovami chvály blondínka.

Herečka Michaela Čobejová má na politické dianie na Slovensku jasný názor.

„Keď si nedáme pozor, tak sa vždy nájde nejaká mafia, ktorá sa nás bude snažiť ovládnuť. A ľudia sú väčšinou limitovaní svojimi rodinami a vlastným strachom, ale vždy sa nájde pár jedincov, ktorí obetujú svoj čas a venujú ho za večný boj za slobodu. Pretože sloboda je pre človeka to najdôležitejšie,“ skonštatovala na rovinu pre Topky.sk Michaela. Tá zároveň vyzývala ľudí, aby si náučnú docudrámu určite prišli pozrieť.

„A to práve preto, akú dobu dnes žijeme, preto, že tento film hovorí, že história sa opakuje. Je to film o mafii, ktorou komunistická strana bola – teda pár vyvolených, ktorí si uzurpovali moc a utláčali ten zvyšok. No a kto neposlúchal, alebo sa postavil, tak ho zlikvidovali,“ nedávala si servítku pred ústa herečka a dodala, že ide vlastne o podobnú situáciu, aká sa odohráva dnes.

Michaela si pri tejto príležitosti zaspomínala aj na tragédiu, ktorá doposiaľ hýbe Slovenskom – a teda úkladnú vraždu mladého novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Bohužiaľ, máme mŕtveho človeka, mŕtveho novinára a akoby sme všetci na to zabudli. Je veľmi dôležité bojovať za to, aby ten štát taký nebol. Tak ja pozývam ľudí, aby si osviežili trošku pamäť, aby sme my nemuseli zažívať to, čo zažili naši rodičia a aby sme pomohli tomu, aby sa to už viac neopakovalo,“ rázne uzavrela Čobejová.

Michaela Čobejová na premiére historického filmu Dubček.