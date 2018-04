Nový imidž blondínky Haasovej: Fíha, je z nej úplne iná žena!

BRATISLAVA - Wau, veľmi jej to pristane! Zuzanu Haasovú (37) verejnosť pozná ako krehkú blondínku. Prakticky celý život je herečka verná jednému imidžu a nikdy s ním výraznejšie neexperimentovala. O to prekvapivejší bol pohľad na fotku, ktorú v týchto dňoch zverejnila na sociálnych sieťach. Ukázala zmenený účes, ktorý z nej urobil úplne inú ženu!

Zuzana Haasová je verejnosti dobre známa už nejaký ten rok. Za celý ten čas bola verná najmä svetlým vlasom. Zdá sa však, že aj ona, ako väčšina žien, čas od času zatúži po zmene... Na sociálnych sieťach sa totiž pochválila záberom, na ktorom má celkom iný účes.

Svoje blond kadere vymenila za dlhé tmavé vlasy. A treba uznať, že jej takýto look naozaj pristane. Tmavé pramene ju pekne zvýraznili a omladili. Navyše pôsobí aj poriadne sexi. „To je len parochňa. Ja chodím do kaderníctva ku kamarátovi, ktorý je známy aj tým, že predáva parochne a občas si ich takto skúsim. Teraz to bolo na počesť medzinárodného dňa brunetiek,“ prezradila pre Topky.sk Haasová

Zaujímalo nás preto, či nad takouto zmenou nepouvažuje aj natrvalo. „O mne sa už vie, že som mala rôzne farby vlasov, aj rôzne strihy. Dokonca som mala už aj čiernu, ale vydržala som v nej len týždeň. Necítila som sa vo svojej koži. Ja som sa narodila ako blondínka a zostávam svetlej farbe vlasov verná,“ priznala herečka, ktorá vraj, keď zatúži po zmene, radšej siahne po niektorej z parochní.