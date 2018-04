Pallová v brutálne sexi šatách a milionárka Tkáčová dráždila v priesvitnom: Pozrite na tie hot maminy!

Vo štvrtok večer sa v jednom z bratislavských nákupných centier na nábreží Dunaja konala prehliadka Fashion Forward 2018. Módnu udalosť si nenechalo ujsť ani viacero známych tvárí zo slovenského šoubiznisu. Mnohé dámy pri tejto príležitosti vytiahli to najlepšie, čo mali v šatníku – no a že išlo o samé sexi kúsky, tak to snáď ani netreba veľmi zdôrazňovať.

Mužom padla sánka: Známe Slovenky sa odhalili a ukázali, čo doteraz skrývali!

Mužskú predstavivosť azda najviac napružila celebritná lekárka Alena Pallová. Tá totiž prišla v romantických mini šatách, ktoré zdobil aj poriadne hlboký výstrih. V dráždivom kúsku tak blondínka poodhalila ukážkové nohy a parádny dekolt. Vždy štýlová mama synčeka Paťka vie byť v spoločnosti za sexicu aj dokonalú dámu a pri každej príležitosti vyzerá priam neodolateľne.

Doktorka Alena Pallová sa predviedla v brutálne sexi šatách.

Pozornosť prítomných si vyslúžila aj dvojnásobná mamička a manželka milionára Patrika Tkáča – Iveta. Talentovaná tanečnica tentoraz stavila na dlhé biele šaty s moderným „nude“ motívom, v ktorých pekne vynikla jej vysoká štíhla postava. Spodná časť šiat navyše pozostávala z jemného materiálu, ktorý zvýraznil jej výstavné krivky.

Iveta Tkáčová zaujala romantickým a zároveň aj sexi výzorom.

