Módne (s)hity: Nevhodná Mackovičová, Čobejová ako tehotná a najlepšie oblečený muž večera!

Petra Bernasovská alisa Dalila, moderátorka

Čierno-bielej kombinácii sa v princípe nedá čo vytknúť. Navyše kratšiu dĺžku si môže dovoliť. Telové pančuchy by boli ideálnejšie, pôsobilo by to jemnejšie a navyše je viac sexi, keď je vidieť farbu kože. Ona nepotrebuje čiernou opticky zužovať.

Simona Simanová a Lukáš Lacko, moderátorka a tenista

Krásny prvý plán. Už len červené šnúrky do topánok a bolo by to dokonalé. Košeľu by som vymenila za klasickú bielu a nechala práve tie červené šnúrky. Bolo by to jemnejšie a tiež by oveľa viac rafinovane ladili. Stačí malý detail, ktorý môže urobiť veľa. Dáme to veľmi pristane. Ženské a vkusné. Topánky sú skvelý výber!

Dominika Morávková, herečka, moderátorka a speváčka

Myslím, že by som zbytočne čerpala slovami. Jednoduché a s nápadom. Práve tie topánky robia z tých šiat adekvátnu voľbu aj na premiéru.

Jožo Ráž, spevák

Pôsobí to až príliš smutne. Ale má možno dôvod. Vymenila by som bundu za sako. Možno sivé by to celé trochu zjemnilo. Tón v tóne je „in“ ale treba sa pohrať s detailmi, aby to nebola nuda. Je to bez šmrncu.

Jozef Heriban, spisovateľ

Ukážka, ako to má vyzerať. Biela košeľa, rifle a sako, to je nesmrteľná kombinácia na jednoduchšie spoločenské príležitosti. Najlepšie oblečený muž večera!

Katarína Cibulková, politička

Elegantné a ladí to s príležitosťou. Čo mi príde trochu zbytočné, je opasok, alebo lepšie povedané, typ opasku. Trochu sa bije so vzorom na šatách. Ak už, vhodnejšia voľba je vo farbe/vzore na šatách. Bolo by to zladenejšie. Treba dávať pozor na to, že opasok pretína postavu. Tón v tóne predlžuje. Tiež mám pocit, že je tu až príliš veľa farieb. Platí pravidlo troch farieb, ktoré má svoj estetický význam. Drobné detaily robia styling dokonalým.

Ľubica Čekovská, skladateľka

Žltá a čierna je šik kombinácia. Sukňa je „cool“ a pristane jej. Vyskúšala by som telové pančuchy, či by to nebola lepšia voľba. Klasické čierne nelakované lodičky by boli elegantnejšie. Opäť sa zopakujem, malé detaily robia veľa.

Michaela Čobejová, herečka

Farebne vyvážené. Nie som si úplne istá strihom šiat. Vyzerá ako tehotná. Nie vždy šaty, ktoré vyzerajú na vešiaku dobre, môžu vyzerať dobre aj oblečené. Farba áno, ale strih nie.

Dana Mackovičová, herečka

Dáma si asi odbehla z prechádzky v lese. To vážne takto na premiéru filmu? Jej odpoveď by možno bola: „Takto sa obliekam“. Neviem. Mne to príde nevhodné na kultúru. Aj keď je to „len“ kino. Asi by som ju poslala prezliecť sa.