Manželka Dana Dangla vymenila herca za iného muža: S týmto prišla bok po boku na premiéru!

Prekvapenie v spoločnosti! Známy slovenský zabávač Dano Dangl, ktorého diváci poznajú vďaka projektu S.O.S či Partička, sa s manželkou Beátou zoznámil v roku 2001. Ihneď medzi nimi vraj preskočila iskra a onedlho sa aj vzali. Dnes majú spolu tri deti - Olivera, Laru a Siennu, ktorá sa narodila koncom roka 2016.

Ich vzťah pôsobil vždy harmonicky, a tak nečudo, že pani Danglová spôsobila v pondelok večer poriadny rozruch, keď sa na premiére filmu Dubček objavila po boku iného muža, od ktorého sa vôbec nepohla. Vždy, keď sa trojnásobná mama objaví v spoločnosti, je neprehliadnuteľná aj vďaka svojimi mieram modelky. A tak sa niet čo čudovať, že sa za ňou otočí nejeden chlap. Teraz vzbudzovala záujem aj kvôli svojej mužskej spoločnosti.

Preto nás zaujímalo, prečo neprišla s manželom a kto je ten záhadný muž po jej boku. „Bol to môj brat Gabriel. Mali sme ísť pôvodne v trojici aj s Danom, ale na poslednú chvíľu musel ísť do Čiech odohrať Partičku, keďže im vypadol iný herec. Tak sme ostali len dvaja,“ odvetila topkám pani Danglová, ktorá manžela tak na chvíľu vymenila za iného chlapa. Treba povedať, že na prvý pohľad by zrejme iba málokto povedal, že muž po jej boku je jej rodina, keďže sa na seba veľmi nepodobajú. Zrejme aj preto vzbudili na akcii takú pozornosť.

Beáta Danglová v spoločnosti bez manžela s neznámym mužom. Ako nám prezradila ide o jej brata.