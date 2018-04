Koniec dohadom! Heriban ruka v ruke s milenkou: Tvoria pár

Spisovateľ Jozef Heriban sa v posledných mesiacoch objavuje v spoločnosti s novou ženou po svojom boku - Vandou Turekovou. Videli sme ich na Krištáľovom krídle, či premiére seriálu Inšpektor Max. Vtedy tvrdili, že sa poznajú iba krátko, a to zo spoločenského klubu, a sú priateľmi. „Vandu Turekovú som spoznal pred tromi týždňami na silvestrovskej milonge. Sme členmi spoločenského klubu argentínskeho tanga,“ uviedol koncom januára pre topky Heriban. Najnovšie to však vyzerá úplne inak.

V pondelok večer sa spolu opäť objavili v spoločnosti. Tentokrát na premiére filmu Dubček. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa však Heriban a Tureková nedržali za ruky ako milenci, pri čom ich prichytil náš fotograf. Preto nás zaujímalo, či už tvoria oficiálne pár. Odpoveď sme do týchto chvíľ od spisovateľa nedostali. Ale pri pohľade na dvojicu je zjavné, že ich vzťah je viac ako kamarátsky a sympatie i náklonnosť k tomu druhému už neskrývajú ani na verejnosti. Prajeme, nech im to vydrží...

Vanda Tureková a Jozef Heriban ruka v ruke na verejnosti.