Premiéra filmu Dubček: Ultraštíhle nohy Bernasovskej, nemožná herečka z Paneláku... A prišla aj Rozborilova prvá žena!

BRATISLAVA - V pondelok večer sa v známom nákupnom centre na nábreží Dunaja konala slávnostná premiéra filmu Dubček. Novinka o významnej osobnosti Československa prilákala do kín obrovské množstvo známych tvárí. Medzi nimi aj Petru Bernasovskú (47), herečku Danu Mackovičovú (33), známu z jojkárskeho seriálu Panelák, aj prvú manželku moderátora Vila Rozborila (51), Katarínu.

Úvod tohto týždňa sa niesol v znamení slovenskej kinematografie. V jednom z bratislavských kín sa totiž konala slávnostná premiéra dlhoočakávaného filmu o významnej československej osobnosti Alexandrovi Dubčekovi. Novinku si nenechalo ujsť obrovské množstvo známych tvárí.

Medzi nimi aj Petra Bernasovská, ktorá do kina zavítala v spoločnosti manžela Ľudovíta „Mravca“ Jakubove. No a pohľady prítomných hneď pritiahla svojimi ukážkovými ultraštíhlymi nohami. Tými by pokojne mohla konkurovať aj ktorejkoľvek dvadsiatke.

Petra Bernasovská s manželom Ľudovítom Mravcom Jakubove. Na premiére predviedla štíhle nohy, ktoré by jej mohli závidieť aj podstatne mladšie ženy.

Pozornosť si bez pochýb vyslúžila aj herečka Dana Mackovičová, známa z jojkárskeho seriálu Panelák. No skôr v tom negatívnejšom zmysle slova... Na slávnostnú premiéru totiž dorazila vo farebných legínach a voľnom tričkovom tope. Doplnila to bielymi plátenkami a ani s účesom či mejkapom si ťažkú hlavu nerobila.

Herečka Dana Mackovičová, známa ako Angelika z Paneláku, prišla slávnostnú premiéru v outfite, ktorý by bol vhodnejší do fitness centra.

Svojou prítomnosťou mnohých prekvapila bývalá manželka moderátora Vila Rozborila, Katarína. Tá si premiéru Dubčeka tiež nenechala ujsť. Pozrite, ako dnes vyzerá!

Premiéru filmu Dubček si nenechala ujsť ani prvá manželka moderátora Vila Rozborila, Katarína.

