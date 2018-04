Slovenská moderátorka si nechala napichať pery: FOTO tesne po zákroku!

Erika Bugárová

PEZINOK - Aj napriek tomu, že finalistka Miss Slovensko 2016 a nová moderátorská posila Fashion TV Erika Bugárová (22) disponuje dostatočne peknými črtami tváre, stále zrejme nebola so sebou dostatočne spokojná. Blondínka sa totiž v týchto dňoch rozhodla podstúpiť skrášľujúci zákrok a nechala si napichať svoje pery. No a my sme boli pri tom!