Martin Harich by asi zomrel, ak by nič nerobil: Pozrite, na akom projekte pracuje

Fanúšikovia budú okrem toho hlas mladého hudobníka počuť onedlho i vo filme. „Oslovili ma, aby som zložil hudbu a naspieval titulnú skladbu k rozprávke napísanej podľa knihy Když draka bolí hlava (2017). „Ja mám veľmi rád rozprávky, takže som ani chvíľu neváhal. Je to hraná rozprávka o dvojhlavom drakovi, pričom jedna hlava hovorí po slovensky a druhá po česky,“ priblížil Harich.

Mladý hudobník navyše pripravuje i skladbu s producentom z Londýna žijúcim na Malte a jarné dni si spestruje baskingom. „Ešte nikdy som s nikým nepracoval tak dlho a na diaľku na pesničke, ale fakt ma to baví, otvára to nové obzory. A už zas hrávam na uliciach, nedávno som takto bol v Taliansku. Ja by som asi zomrel, keby som nič nerobil. Inšpirujem sa mottom 'Zmeny v živote znamenajú posun, časté zmeny dokonalosť'. To sa mi veľmi páči, človek by podľa mňa mal stále vystupovať zo svojej konformnej zóny,“ uzavrel.