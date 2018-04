BRATISLAVA - Najznámejšie slovenské dvojičky Daniela a Veronika Nízlové dnes v Teleráne odpremiérovali svoj nový singel, ktorého časť mohli diváci Markízy počuť v upútavkach k seriálu Milenky. Pieseň je v rámci ich repertoáru celkom pozitívnym posunom, no aj tak by zamrzelo, ak by originálnu slovenskú tvorbu v seriáli nahradila zahraničná produkcia a angličtina.