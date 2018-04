Ďurovčíkova mladá frajerka v odvážnom modeli: Na móle bez podprsenky!

Mladá priateľka choreografa Jána Ďurovčíka (47) – Barbora Hlinková (23) sa na nedávnej módnej prehliadke v Bratislave predviedla v úlohe modelky. Na predvádzacom móle sa ukázala v štýlovom letnom outfite, ktorý pozostával z dlhej farebnej sukne a krátkeho priliehavého topu.

Hoci to celé na prvý pohľad pôsobilo veľmi nežným a fresh dojmom, predstaviť sa pred ľudí v takomto modeli si vyžadovalo aj istú dávku odvahy. Na to, aby sa zachovala originalita a komplexnosť úsporného zvršku, sa totiž musel odprezentovať na ostro – a teda bez podprsenky.

Muzikálová herečka a speváčka Barbora Hlinková si na predvádzacie mólo vyšla bez podprsenky.

„Keď to je v takej tej miere, keď je to také jemné, tak to beriem. No a toto určite nebola nahota, ani to nebolo vulgárne, takže tá podprsenka pod tým tam byť ani nemusela,“ povedala Topkám Barbora. Nič extravagantnejšie však od herečky čakať vraj nemôžeme. V rozhovore sa totiž jednoznačne vyjadrila, že vie správne odhadnúť hranicu vkusu a šteklivé modely, ktoré by viac odhaľovali, než zahaľovali, bude aj naďalej rezolútne odmietať.

Barbora Hlinková by sa pokojne mohla živiť aj ako modelka.