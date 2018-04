Módne (s)hity z BMD: Odvážna Amenová, nadčasová Hubinská a najhorší outfit večera!

Anna Amenová, bývalá miss

Asi sa veľmi ponáhľala a zabudla si obliecť spodnú časť. Ak je toto mini, tak to je už asi príliš. Aj keď je to módny event a dovolené je viac, toto mi už príde príliš. Samozrejme, odvážnym šťastie praje. A upútať sa dá rôzne.

Anna Amenová

Kristína Činčurová, bývalá miss

Jednoduché, ale pekné. V kombinácii s teniskami šik. Vymenila by som akurát kabelku. Nehodí sa sem príliš, ani farebne, ani štýlovo.

Kristína Činčurová

Gabriela Drobová, riaditeľka Fashion TV

Farebne veľmi príjemné. Tento typ aktuálnej módy, ale nie je príliš pre Gabiku. Zbytočne ju to zväčšuje. Ako som zopárkrát spomenula, nie každý trend je pre každého. Tiež nie každý materiál je pre každého. Treba sa pozrieť do zrkadla, ako to vyzerá, aby dáma nevyzerala ako balón.

Gabriela Drobová

Lucia Forman Habancová, moderátorka

Elegantné, ženské a veľmi vkusné. Niet čo vytknúť. Výborná voľba telových lodičiek, ktoré pekne predĺžia nohu. Všetko zladené od hlavy po päty. Vyšlo jej to!

Lucia Forman Habancová

Jana Hubinská, herečka

Výborné. Nadčasové, trendové a veľmi moderné. Skvele farebne zladené, skvele štýlovo zladené. A tiež zladené s osobnosťou. Dáma, ktorá cíti módu a vie, čo jej pristane. Jeden z najlepších stylingov večera!

Jana Hubinská

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

Tak toto jej veľmi sekne. Čistá línia, čistá farebnosť. Veľmi estetické a decentné. Môžem len povedať: elegantné a vkusné!

Karolína Chomisteková

Rebecca Deák Justh, módna návrhárka, moderátorka

V móde je dovolené veľa. Zabaliť sa do alobalu mi ale nepríde ani "cool", ani šik, ani trendy. Aj keď dnes sa používajú rôzne materiály, alobal je stále lepší v kuchyni. Neviem, prečo si niektoré dámy myslia, že je sexi byť oblečená skoro len v spodnej bielizni. Najhorší outfit večera.

Rebecca Deák Justh

Karin Majtánová, moderátorka

Niečo, čo nikdy nevyjde z módy. Rifle a košeľa v akejkoľvek podobe bude stále veľmi "in" kombinácia. Má to šmrnc, nápad a pekne to vyzerá. Veľmi jej to pristane. Pozor ale na baleríny. Lepšie povedané, na vyčnievajúce "ťapky". Nepôsobí to práve esteticky. Malé detaily vedia pokaziť aj celkový dobrý dojem.

Karin Majtánová

Marcela Molnárová, speváčka

Vďaka Chanel sa čierna stala ikonickou farbou. Marcela je ikonická dáma, a preto táto kombinácia nemôže vyzerať zle. Skvele to oživila koženým sakom. Pre niekoho jednoduché alebo obyčajné. V princípe ale elegantné a šik.