Známa moderátorka 3 roky po zdrvujúcej smrti manžela: Prehovorila o novom mužovi!

Pred takmer tromi rokmi sa moderátorke Lucii Forman Habancovej zmenila najhoršia nočná mora na skutočnosť - navždy ju opustil jej manžel a otec malej dcérky Dávid (†33).Odvtedy žije so svojou dcérkou sama. No hoci by mnohí očakávali, že známa Slovenka po svojom boku tak skoro nového partnera chcieť nebude, opak je pravdou. Ako topkám prezradila, bolo by pekné mať po svojom boku aj mužskú oporu. Preto nás zaujímalo, či je už v jej živote teda nejaký nový muž.

„Tak ja verím, že osud tam hore pre mňa ešte niečo nachystal. Bolo by to fajn mať aj taký nejaký mužský vzor v rodine, okrem teda starého otca, ale čo osud prinesie, uvidíme. Akože už to nie je ako nazačiatku, že sa človek tomu rezolútne bránil, asi pochopiteľne, už si pripúšťam tú možnosť, že by to tak mohlo byť. Čo má prísť, to príde, čo nemá prísť, to nepríde, tak uvidíme,“ odvetila Habancová, ktorá momentálne žiadny vzťah nerieši a naplno sa venuje dcérke. Lucia nám prezradila aj to, či sa viac venuje svojmu zdraviu, keďže jej muž zomrel na rakovinu a tiež prezradila, že zmenila zamestnanie. Čomu sa aktuálne venuje, sa dozviete z videa a ešte oveľa viac.