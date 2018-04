Módne (s)hity z BMD 2: Deák Justh ako salónka, Pallová na titulku a Hatalová femme fatale!

Rebecca Deák Justh, módna návrhárka

Trošku ako salónka. Neviem, aký význam má ten ružový tyl zaviazaný okolo pásu. Asi na parádu. Ale na zlú parádu. Bez neho to mohol byť celkom zaujímavý outfit. Overaly sú „in“.

Rebecca Deák Justh

Jana Hubinská, herečka

Metalické farby sú trendy. Trošku sci-fi, ale „cool“.Keďže ide o módny event, kreativita má svoje miesto. Kombinácia štýlov je niečo, čo je povolené. Ja by som akurát vymenila topánky skôr za strieborné. Tento odtieň studenej metalickej fialovej sa lepšie ladí so striebornou ako so zlatou.

Jana Hubinská

Kristína Kormúthová, moderátorka a podnikateľka

Toto jej oveľa viac pristane. Silueta postavy je pekne tvarovaná. Sukňa parádna a okrem iného aj tematicky zladená. Skvelý výber doplnkov. Oceňujem dômyselnosť, že kabelku zvolila bielu a nie červenú. Pekná slovenská deva. Veľmi príjemný styling!

Kristína Kormúthová

Lucia Forman Habancová, moderátorka

Krátke nohavice si môže dovoliť. Elegantné a ženské. Skúsila by som tiež lodičky a porovnala. Nie som si úplne istá, či tieto čižmy sú to pravé orechové.

Lucia Forman Habancová

Mirka Fabušová, modelka a bývalá finalistka miss Universe SR

Pekné šaty. Jednoduché a pritom dôvtipné. Kombinácia s púdrovou je veľmi sofistikovaná. Možno by som porozmýšľala, či aj kabelku rovnako farebne ladiť ako topánky. Dávno už totiž neplatí pravidlo, že kabelka musí ladiť s topánkami. Mohlo to byť takmer ako femme fatale. Len nechápem, prečo si mnohé dámy myslia, že je neskutočne sexi, keď si prsia vytlačia takmer na kľúčne kosti.

Mirka Fabušová

Dominika Cibulková, tenistka

Tyrkysová jej veľmi pristane. Zvážila by som ale, ako zaradiť kožušiny do svojho šatníka. Vedia pridávať na objeme a nie som si úplne istá, či ho potrebuje. Šaty vyzerajú šik a pohodlne. Možno by som siahla skôr po tyrkysovej kabelke a zladila to farebne s výborným mejkapom. V ponuke je veľa trendov, len nie každý trend je pre každého.

Dominika Cibulková

Alena Pallová, doktorka a majiteľka estetickej kliniky

Príjemná kombinácia. Aj farebne, aj štýlovo. Veľmi ženské a vkusné. Dĺžku šiat si dáma môže dovoliť. Myslím, že toto by obstálo aj v módnom časopise na titulku. Inšpiratívne.

Alena Pallová

Katarína Cibulková, politička a mama tenistky Dominiky Cibulkovej

Dáma ako sa patrí. Čisté, elegantné a veľmi estetické. Nádherná ukážka kombinácie neutrálnych farieb. Ja by som akurát vymenila lodičky za lodičky z toho istého materiálu, ako je aj kabelka. Oceňujem manikúru. Dáva tomu ten správny punc! Šmrncovné a zároveň veľmi elegantné.

Katarína Cibulková

Natália Hatalová, speváčka

Dovolím si povedať, že toto je femme fatale. Výborne zvládnutá kombinácia štýlov, materiálov a tiež farebnosti. Skvelý mejkap a účes! Vydarené!

Natália Hatalová

Barbora Franeková, bývalá miss a podnikateľka

Jednoduché. Ale veď predsa v jednoduchosti je krása. Veľmi jej to pristane. Pôsobí nežne. Opäť jedna skvelá ukážka, ako nosiť neutrálne farby. Čistá línia, ktorá len umocňuje krásu osobnosti.

Barbora Franeková

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko a bývalá kráľovná krásy

Musím len pochváliť. Oži v koži. Neskutočne šik. Oceňujem výnimočnosť pri výbere práve širokých kožených nohavíc. Vyzerá to viac ako geniálne! S kabelkou nie som úplne stotožnená. Mejkap a účes skvelé.

Karolína Chomisteková

Jana Mutňanská, bývalá moderátorka Fashion TV

Asi tu nie je čo vytknúť. Oceňujem vnímanie drobností dobrého stylingu. Detail na šatách ladí s viazaním na topánkach. Decentné, ale zároveň nie nuda. Mejkap a účes musím tiež len pochváliť.

Jana Mutňanská

Soňa Štefková, modelka

Krásna žena. Ďalšia dáma, ktorá bude hádam vo všetkom vyzerať skvele. Výborný strih šiat a farba nádherná. Toto je žena, ktorá bude ozdobou každého dobrého eventu. Vymenila by som akurát topánky za telové. Bolo by to jemnejšie. Čierna vie byť niekedy príliš surová.

Soňa Štefková

Kristína Činčurová, modelka a bývalá miss

Asi by som zbytočne plytvala slovami. Vie to. Vie, ako na to. Vyzerá skvele. Cíti to. Skvele zladené.

Kristína Činčurová

Karin Majtánová, moderátorka

Šaty úžasné, výborná farba, ale aj strih, ktorý lichotí jej postave. Určite by som ale vymenila čierne pančuchy za telové. Nohy krajšie vyniknú a nevznikne tak surový kontrast. A siahla by som po telových lodičkách. Dala to na dámu. Výborne!