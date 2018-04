KOŠICE - Red Bull Music SoundClash už o dva dni prinesie do Košíc jedinečný a neopakovateľný hudobný súboj. Rytmus so svojím Opoštaris Bandom a skupina Inekafe spolu rozohrajú štyri súťažné kolá a veľkú hudobnú konfrontáciu, aká sa v takomto znení už nezopakuje. Ak to máte do metropoly východu ďaleko, môžete to celé sledovať aj online!