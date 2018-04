Legendárna česká speváčka Ilona Csáková je online

Ilona Csáková oslavuje tento rok 32 rokov na scéne a pri tejto príležitosti dopriala sebe aj svojim fanúšikom darček - nový štúdiový album s veľavravným názvom Pořád jsem to já. Nachádza sa na ňom 15 piesní, aj prekvapenie v podobe dueta s maestrom Karlom Gottom.

„Ani som netušila, akou zásadnou sa pre mňa stane pieseň Pláč v podaní Karla Gotta. Postupom času som zistila, že je to pieseň, ktorú napísal Roy Orbison, a keď som ju potom do tretice objavila vo filme Davida Lyncha Mulholland Drive ako Llorando, zamilovala som sa do nej definitívne. To zistil Karel a vyhlásil, že si ju spoločne raz zaspievame. A stalo sa. Tak sa mi splnilo jedno z mojich ďalších veľkých prianí,“ povedala Csáková.

Ak chcete vedieť o novom albume a živote speváčky viac, nenechajte si ujsť náš online rozhovor. Česká diva príde do Topiek a bude odpovedať na všetky vaše zvedavé otázky vo štvrtok o 11:30.