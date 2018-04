Vystrihnuté ospravedlnenie Katky Knechtovej zo SuperStar: TOTO ste v televízii nevideli!

BRATISLAVA - Porotkyňa markizáckej šou SuperStar Katka Knechtová (37) v nedeľu večer mnohých poriadne zarazila. Počas hodnotenia spevu súťažiaceho Tomáša Křížku totiž zapochybovala o tom, aký dobrý je v posteli. Po odvysielaní poslednej epizódy tmavovláska zverejnila na sociálnej sieti Instagram status, v ktorom napísala, že sa spevákovi pred kamerami ospravedlnila... To sa však na obrazovky nedostalo.

„Chlapcovi (Tomáš Křížka) som sa osobne pred kamerami ospravedlnila. Sú slová, ktoré človek už nevie vrátiť späť, čo bol aj môj prípad. Bohužiaľ, televízia neodvysielala už túto časť, takže chápem, ak to vnímate negatívne. Ani ja nie som z toho šťastná, ako to celé vypálilo. Mrzí ma to,“ napísala na Instagram Knechtová.

Knechtová totálne ponížila súťažiaceho: Verejné ospravedlnenie za narážky na jeho sexuálny život!

Tá v hodnotení výkonu nádejného speváka zapochybovala o jeho kvalitách v posteli. „Ty si typický príklad speváka, ktorý nemá cit. A obávam sa, že nebudeš dobrý ani v posteli, keď takto spievaš,“ zahlásila známa Slovenka.

Televízie Nova a Markíza tvrdia, že časť so speváčkiným ospravedlnením do epizódy nedali z dramaturgických dôvodov. „Ospravedlnenie a vysvetlenie Kataríny Knechtovej na adresu súťažiaceho sme do epizódy SuperStar nezaradili z dramaturgických dôvodov. Celá situácia nás mrzí a Kataríne sa ospravedlňujeme,“ znie stanovisko Tv Markíza a Tv Nova.

VIDEO: Pozrite si vystrihnutú časť s ospravedlnením, ktorá sa neobjavila v nedeľnej časti SuperStar.