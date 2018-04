Belohorcová ulovila slávneho miliardára: Pozrite, ako sa k staršiemu playboyovi túlila!

MIAMI - Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (42) ulovila staršieho fešáka, ktorý sa v uplynulom období stal idolom žien z celého sveta. So svojou „trofejou“ sa sexi blondínka pochválila aj na internete, kde zverejnila záber, z ktorého mnohé doslova zblednú závisťou. Pozrite, ako sa k vyrysovanému playboyovi túlila!

Zuzana Belohorcová žije so svojou rodinou už niekoľko rokov v čarokrásnom Miami. So slovenskými fanúšikmi je však aj napriek veľkej vzdialenosti stále v permanentnom kontakte – a to prostredníctvom sociálnych sietí, kde zverejňuje zaujímavé fotografie zo svojho súkromia.

Najnovšie sa napríklad pochválila záberom, pri ktorom mnohé ženy doslova ozelenejú od závisti. Na slnečnom pobreží sa jej totiž podarilo odfotiť so známym miliardárom Gianlucom Vacchim, ktorý sa preslávil vášnivým latino tancom na jachte so svojou bývalou snúbenicou Giorgou.

Vyrysovaný seladón v rokoch si vďaka svojmu temperamentu získal srdcia mnohých žien po celom svete a dnes má na instagramovom konte viac ako 11 miliónov sledovateľov. Je vidieť, že jeho šarm učaroval aj našej moderátorke, ktorá bola z tohto nevšedného úlovku viac než nadšená. Nuž a v konečnom dôsledku sa jej ani nečudujeme!

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova), 7 Apr 2018 o 3:51 PDT