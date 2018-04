Knechtová totálne ponížila súťažiaceho: Verejné ospravedlnenie za narážky na jeho sexuálny život!

BRATISLAVA - Sype si popol na hlavu! Speváčka Katka Knechtová (37) je jedinou ženskou súčasťou aktuálnej poroty speváckej šou Superstar. Niektorí sa však i tak nazdávajú, že od jemnej ženy má ďaleko. Často totiž dokáže vypustiť z úst hlášku, za ktorú by sa nehanbil ani statný chlap. Najnovšie však podľa viacerých prerazila dno....

Do super výberu sa včera dostal brat niekdajšieho finalistu Daniela Křížku. Ten chcel o postup zabojovať piesňou Can’t help falling in love od Elvisa Presleyho. Vystúpenie mu však, bohužiaľ, nevyšlo podľa predstáv.

Jeho výkon dorazil najmä Katku Knechtovú, ktorá speváka ohodnotila poriadne tvrdo. „Ty si prototyp speváka, ktorý nemá cit a obávam sa, že nebudeš dobrý ani v posteli, keď takto spievaš. Ďakujem,“ nedala si servítku pred ústa, na čo Tomáš len smutne sklonil hlavu.

Tomáš Křížka zo súťaže odišiel s nelichotivým ohodnotením.

Poznámka Katky Knechtovej totálne zaskočila aj Mateja Rupperta.

Po odvysielaní epizódy sa do brunetky začalo navážať množstvo divákov. Tá sa bráni, že si uvedomila, čo povedala a spevákovi sa následne za svoje neuvážené slová osobne ospravedlnila. A dokonca pred kamerami.

„Sú slová, ktoré človek už nevie vrátiť späť, čo bol aj môj prípad. Bohužiaľ, televízia už neodvysielala túto časť s vysvetlením a ospravedlnením z mojej strany,“ napísala úprimne na sociálnu sieť Katka, ktorá tvrdí, že chápe negatívne reakcie a ona sama je nešťastná z toho, ako celá situácia nakoniec dopadla.