BRATISLAVA - #Povedzme si to na rovinu. Súčasný virtuálny svet je o pozlátku. Pozrite si Instagram akejkoľvek celebrity. Za vrstvami filtrov sa skrývajú vypracované marketingové kampane. Naoko ide o súkromie celebrít, no to tiež neznamená, že sa objavujú v teplákoch z trhu, mastnými vlasmi a nadváhou.