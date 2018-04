Provokácia ako hrom: Herečka z Kameňáku (44) ukazovala silikóny a vyrysované brucho!

Alice Bendová

PRAHA - To sú ale bomby! Herečka Alice Bendová patrí k najsexi tváram českého šoubiznisu. Hoci dávno prekročila prah štyridsiatky, stále potvrdzuje to, že s pribúdajúcim vekom jej to svedčí ešte viac ako kedykoľvek predtým. Za všetko hovorí aj jej najnovšia fotografia, na ktorej všetkým ukázala nadupané silikóny a závideniahodné brucho!